CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value

12.51 USD 0.21 (1.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMRE hat sich für heute um -1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.48 bis zu einem Hoch von 12.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Costamare Inc $0.0001 par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.48 12.53
Jahresspanne
6.63 15.83
Vorheriger Schlusskurs
12.72
Eröffnung
12.51
Bid
12.51
Ask
12.81
Tief
12.48
Hoch
12.53
Volumen
16
Tagesänderung
-1.65%
Monatsänderung
10.12%
6-Monatsänderung
27.01%
Jahresänderung
-19.08%
