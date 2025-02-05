Währungen / CMRE
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.51 USD 0.21 (1.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMRE hat sich für heute um -1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.48 bis zu einem Hoch von 12.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Costamare Inc $0.0001 par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CMRE News
Tagesspanne
12.48 12.53
Jahresspanne
6.63 15.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.72
- Eröffnung
- 12.51
- Bid
- 12.51
- Ask
- 12.81
- Tief
- 12.48
- Hoch
- 12.53
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.65%
- Monatsänderung
- 10.12%
- 6-Monatsänderung
- 27.01%
- Jahresänderung
- -19.08%
