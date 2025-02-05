CotizacionesSecciones
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value

12.63 USD 0.30 (2.43%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CMRE de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.20, mientras que el máximo ha alcanzado 12.73.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Costamare Inc $0.0001 par value. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
12.20 12.73
Rango anual
6.63 15.83
Cierres anteriores
12.33
Open
12.20
Bid
12.63
Ask
12.93
Low
12.20
High
12.73
Volumen
491
Cambio diario
2.43%
Cambio mensual
11.18%
Cambio a 6 meses
28.22%
Cambio anual
-18.31%
