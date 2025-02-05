Divisas / CMRE
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.63 USD 0.30 (2.43%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMRE de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.20, mientras que el máximo ha alcanzado 12.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Costamare Inc $0.0001 par value. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
12.20 12.73
Rango anual
6.63 15.83
- Cierres anteriores
- 12.33
- Open
- 12.20
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Low
- 12.20
- High
- 12.73
- Volumen
- 491
- Cambio diario
- 2.43%
- Cambio mensual
- 11.18%
- Cambio a 6 meses
- 28.22%
- Cambio anual
- -18.31%
