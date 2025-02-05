Devises / CMRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.28 USD 0.44 (3.46%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMRE a changé de -3.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.17 et à un maximum de 12.55.
Suivez la dynamique Costamare Inc $0.0001 par value. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMRE Nouvelles
- Costamare (CMRE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- LNC, CMRE, FUNC: 3 AI Analyst Stocks Living on the Downside - TipRanks.com
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Costamare Inc. Q2 2025 beats EPS expectations
- Costamare Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMRE)
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Costamare (CMRE) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Here's Why Costamare (CMRE) Fell More Than Broader Market
- Costamare: Cheap, Cash-Rich, And Still Dropping - What’s Wrong Then? (NYSE:CMRE)
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- 5 Undervalued Small Caps Showing Signs Of Breaking Out - Peabody Energy (NYSE:BTU), Costamare (NYSE:CMRE)
- Costamare Stock: In The Best Segment Of The Market (NYSE:CMRE)
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Costamare Inc. (CMRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
12.17 12.55
Range Annuel
6.63 15.83
- Clôture Précédente
- 12.72
- Ouverture
- 12.51
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Plus Bas
- 12.17
- Plus Haut
- 12.55
- Volume
- 816
- Changement quotidien
- -3.46%
- Changement Mensuel
- 8.10%
- Changement à 6 Mois
- 24.67%
- Changement Annuel
- -20.57%
20 septembre, samedi