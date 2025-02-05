QuotazioniSezioni
Valute / CMRE
Tornare a Azioni

CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value

12.28 USD 0.44 (3.46%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMRE ha avuto una variazione del -3.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.17 e ad un massimo di 12.55.

Segui le dinamiche di Costamare Inc $0.0001 par value. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMRE News

Intervallo Giornaliero
12.17 12.55
Intervallo Annuale
6.63 15.83
Chiusura Precedente
12.72
Apertura
12.51
Bid
12.28
Ask
12.58
Minimo
12.17
Massimo
12.55
Volume
816
Variazione giornaliera
-3.46%
Variazione Mensile
8.10%
Variazione Semestrale
24.67%
Variazione Annuale
-20.57%
20 settembre, sabato