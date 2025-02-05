货币 / CMRE
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.54 USD 0.21 (1.70%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMRE汇率已更改1.70%。当日，交易品种以低点12.20和高点12.54进行交易。
关注Costamare Inc $0.0001 par value动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.20 12.54
年范围
6.63 15.83
- 前一天收盘价
- 12.33
- 开盘价
- 12.20
- 卖价
- 12.54
- 买价
- 12.84
- 最低价
- 12.20
- 最高价
- 12.54
- 交易量
- 71
- 日变化
- 1.70%
- 月变化
- 10.39%
- 6个月变化
- 27.31%
- 年变化
- -18.89%
