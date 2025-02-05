Валюты / CMRE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.33 USD 0.27 (2.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMRE за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.30, а максимальная — 12.61.
Следите за динамикой Costamare Inc $0.0001 par value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMRE
- Costamare (CMRE) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- LNC, CMRE, FUNC: 3 AI Analyst Stocks Living on the Downside - TipRanks.com
- Euroseas Stock: Lowering Rating After Massive Outperformance - Hold (NASDAQ:ESEA)
- Earnings call transcript: Costamare Inc. Q2 2025 beats EPS expectations
- Costamare Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMRE)
- ZIM Integrated: Dirt Cheap EBIT Multiple, Red Sea Chaos (ZIM)
- Costamare (CMRE) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Here's Why Costamare (CMRE) Fell More Than Broader Market
- Costamare: Cheap, Cash-Rich, And Still Dropping - What’s Wrong Then? (NYSE:CMRE)
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- 5 Undervalued Small Caps Showing Signs Of Breaking Out - Peabody Energy (NYSE:BTU), Costamare (NYSE:CMRE)
- Costamare Stock: In The Best Segment Of The Market (NYSE:CMRE)
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Costamare Inc. (CMRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
12.30 12.61
Годовой диапазон
6.63 15.83
- Предыдущее закрытие
- 12.60
- Open
- 12.61
- Bid
- 12.33
- Ask
- 12.63
- Low
- 12.30
- High
- 12.61
- Объем
- 754
- Дневное изменение
- -2.14%
- Месячное изменение
- 8.54%
- 6-месячное изменение
- 25.18%
- Годовое изменение
- -20.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.