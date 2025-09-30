- Visão do mercado
CMRC: Commerce.Com, Inc.
A taxa do CMRC para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.99 e o mais alto foi 5.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Commerce.Com, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMRC hoje?
Hoje Commerce.Com, Inc. (CMRC) está avaliado em 5.08. O instrumento é negociado dentro de -0.20%, o fechamento de ontem foi 5.09, e o volume de negociação atingiu 1275. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRC em tempo real.
As ações de Commerce.Com, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Commerce.Com, Inc. está avaliado em 5.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.72% e USD. Monitore os movimentos de CMRC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMRC?
Você pode comprar ações de Commerce.Com, Inc. (CMRC) pelo preço atual 5.08. Ordens geralmente são executadas perto de 5.08 ou 5.38, enquanto 1275 e -0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMRC?
Investir em Commerce.Com, Inc. envolve considerar a faixa anual 4.30 - 5.30 e o preço atual 5.08. Muitos comparam 11.40% e 6.72% antes de enviar ordens em 5.08 ou 5.38. Estude as mudanças diárias de preço de CMRC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Commerce.Com, Inc.?
O maior preço de Commerce.Com, Inc. (CMRC) no último ano foi 5.30. As ações oscilaram bastante dentro de 4.30 - 5.30, e a comparação com 5.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Commerce.Com, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Commerce.Com, Inc.?
O menor preço de Commerce.Com, Inc. (CMRC) no ano foi 4.30. A comparação com o preço atual 5.08 e 4.30 - 5.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRC?
No passado Commerce.Com, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.09 e 6.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.09
- Open
- 5.11
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 4.99
- High
- 5.18
- Volume
- 1.275 K
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 11.40%
- Mudança de 6 meses
- 6.72%
- Mudança anual
- 6.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4