CMRC: Commerce.Com, Inc.
Der Wechselkurs von CMRC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.99 bis zu einem Hoch von 5.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Commerce.Com, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMRC heute?
Die Aktie von Commerce.Com, Inc. (CMRC) notiert heute bei 5.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.09 und das Handelsvolumen erreichte 1275. Das Live-Chart von CMRC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMRC Dividenden?
Commerce.Com, Inc. wird derzeit mit 5.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMRC-Aktien?
Sie können Aktien von Commerce.Com, Inc. (CMRC) zum aktuellen Kurs von 5.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.08 oder 5.38 platziert, während 1275 und -0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMRC-Aktien?
Bei einer Investition in Commerce.Com, Inc. müssen die jährliche Spanne 4.30 - 5.30 und der aktuelle Kurs 5.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.40% und 6.72%, bevor sie Orders zu 5.08 oder 5.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Commerce.Com, Inc.?
Der höchste Kurs von Commerce.Com, Inc. (CMRC) im vergangenen Jahr lag bei 5.30. Innerhalb von 4.30 - 5.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Commerce.Com, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Commerce.Com, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Commerce.Com, Inc. (CMRC) im Laufe des Jahres betrug 4.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.08 und der Spanne 4.30 - 5.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMRC statt?
Commerce.Com, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.09 und 6.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.09
- Eröffnung
- 5.11
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Tief
- 4.99
- Hoch
- 5.18
- Volumen
- 1.275 K
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 11.40%
- 6-Monatsänderung
- 6.72%
- Jahresänderung
- 6.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4