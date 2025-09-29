- 概要
CMRC: Commerce.Com, Inc.
CMRCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり4.99の安値と5.18の高値で取引されました。
Commerce.Com, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CMRC株の現在の価格は？
Commerce.Com, Inc.の株価は本日5.08です。-0.20%内で取引され、前日の終値は5.09、取引量は1275に達しました。CMRCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Commerce.Com, Inc.の株は配当を出しますか？
Commerce.Com, Inc.の現在の価格は5.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.72%やUSDにも注目します。CMRCの動きはライブチャートで確認できます。
CMRC株を買う方法は？
Commerce.Com, Inc.の株は現在5.08で購入可能です。注文は通常5.08または5.38付近で行われ、1275や-0.59%が市場の動きを示します。CMRCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CMRC株に投資する方法は？
Commerce.Com, Inc.への投資では、年間の値幅4.30 - 5.30と現在の5.08を考慮します。注文は多くの場合5.08や5.38で行われる前に、11.40%や6.72%と比較されます。CMRCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Commerce.Com, Inc.の株の最高値は？
Commerce.Com, Inc.の過去1年の最高値は5.30でした。4.30 - 5.30内で株価は大きく変動し、5.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Commerce.Com, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Commerce.Com, Inc.の株の最低値は？
Commerce.Com, Inc.(CMRC)の年間最安値は4.30でした。現在の5.08や4.30 - 5.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMRCの動きはライブチャートで確認できます。
CMRCの株式分割はいつ行われましたか？
Commerce.Com, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.09、6.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 5.09
- 始値
- 5.11
- 買値
- 5.08
- 買値
- 5.38
- 安値
- 4.99
- 高値
- 5.18
- 出来高
- 1.275 K
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 11.40%
- 6ヶ月の変化
- 6.72%
- 1年の変化
- 6.72%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
