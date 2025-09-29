クォートセクション
CMRC: Commerce.Com, Inc.

5.08 USD 0.01 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMRCの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり4.99の安値と5.18の高値で取引されました。

Commerce.Com, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CMRC株の現在の価格は？

Commerce.Com, Inc.の株価は本日5.08です。-0.20%内で取引され、前日の終値は5.09、取引量は1275に達しました。CMRCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Commerce.Com, Inc.の株は配当を出しますか？

Commerce.Com, Inc.の現在の価格は5.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.72%やUSDにも注目します。CMRCの動きはライブチャートで確認できます。

CMRC株を買う方法は？

Commerce.Com, Inc.の株は現在5.08で購入可能です。注文は通常5.08または5.38付近で行われ、1275や-0.59%が市場の動きを示します。CMRCの最新情報はライブチャートで確認できます。

CMRC株に投資する方法は？

Commerce.Com, Inc.への投資では、年間の値幅4.30 - 5.30と現在の5.08を考慮します。注文は多くの場合5.08や5.38で行われる前に、11.40%や6.72%と比較されます。CMRCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Commerce.Com, Inc.の株の最高値は？

Commerce.Com, Inc.の過去1年の最高値は5.30でした。4.30 - 5.30内で株価は大きく変動し、5.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Commerce.Com, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Commerce.Com, Inc.の株の最低値は？

Commerce.Com, Inc.(CMRC)の年間最安値は4.30でした。現在の5.08や4.30 - 5.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMRCの動きはライブチャートで確認できます。

CMRCの株式分割はいつ行われましたか？

Commerce.Com, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.09、6.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.99 5.18
1年のレンジ
4.30 5.30
以前の終値
5.09
始値
5.11
買値
5.08
買値
5.38
安値
4.99
高値
5.18
出来高
1.275 K
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
11.40%
6ヶ月の変化
6.72%
1年の変化
6.72%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待