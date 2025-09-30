- Aperçu
CMRC: Commerce.Com, Inc.
Le taux de change de CMRC a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.99 et à un maximum de 5.18.
Suivez la dynamique Commerce.Com, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CMRC aujourd'hui ?
L'action Commerce.Com, Inc. est cotée à 5.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.20%, a clôturé hier à 5.09 et son volume d'échange a atteint 1275. Le graphique en temps réel du cours de CMRC présente ces mises à jour.
L'action Commerce.Com, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Commerce.Com, Inc. est actuellement valorisé à 5.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMRC.
Comment acheter des actions CMRC ?
Vous pouvez acheter des actions Commerce.Com, Inc. au cours actuel de 5.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.08 ou de 5.38, le 1275 et le -0.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMRC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CMRC ?
Investir dans Commerce.Com, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.30 - 5.30 et le prix actuel 5.08. Beaucoup comparent 11.40% et 6.72% avant de passer des ordres à 5.08 ou 5.38. Consultez le graphique du cours de CMRC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Commerce.Com, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Commerce.Com, Inc. l'année dernière était 5.30. Au cours de 4.30 - 5.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Commerce.Com, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Commerce.Com, Inc. ?
Le cours le plus bas de Commerce.Com, Inc. (CMRC) sur l'année a été 4.30. Sa comparaison avec 5.08 et 4.30 - 5.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMRC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CMRC a-t-elle été divisée ?
Commerce.Com, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.09 et 6.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.09
- Ouverture
- 5.11
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Plus Bas
- 4.99
- Plus Haut
- 5.18
- Volume
- 1.275 K
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- 11.40%
- Changement à 6 Mois
- 6.72%
- Changement Annuel
- 6.72%
