CMRC: Commerce.Com, Inc.
Курс CMRC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.99, а максимальная — 5.18.
Следите за динамикой Commerce.Com, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMRC сегодня?
Commerce.Com, Inc. (CMRC) сегодня оценивается на уровне 5.08. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 5.09, а торговый объем достиг 1275. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Commerce.Com, Inc.?
Commerce.Com, Inc. в настоящее время оценивается в 5.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.72% и USD. Отслеживайте движения CMRC на графике в реальном времени.
Как купить акции CMRC?
Вы можете купить акции Commerce.Com, Inc. (CMRC) по текущей цене 5.08. Ордера обычно размещаются около 5.08 или 5.38, тогда как 1275 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMRC?
Инвестирование в Commerce.Com, Inc. предполагает учет годового диапазона 4.30 - 5.30 и текущей цены 5.08. Многие сравнивают 11.40% и 6.72% перед размещением ордеров на 5.08 или 5.38. Изучайте ежедневные изменения цены CMRC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Commerce.Com, Inc.?
Самая высокая цена Commerce.Com, Inc. (CMRC) за последний год составила 5.30. Акции заметно колебались в пределах 4.30 - 5.30, сравнение с 5.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Commerce.Com, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Commerce.Com, Inc.?
Самая низкая цена Commerce.Com, Inc. (CMRC) за год составила 4.30. Сравнение с текущими 5.08 и 4.30 - 5.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMRC?
В прошлом Commerce.Com, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.09 и 6.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.09
- Open
- 5.11
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 4.99
- High
- 5.18
- Объем
- 1.275 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 11.40%
- 6-месячное изменение
- 6.72%
- Годовое изменение
- 6.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%