КотировкиРазделы
Валюты / CMRC
Назад в Рынок акций США

CMRC: Commerce.Com, Inc.

5.08 USD 0.01 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMRC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.99, а максимальная — 5.18.

Следите за динамикой Commerce.Com, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMRC сегодня?

Commerce.Com, Inc. (CMRC) сегодня оценивается на уровне 5.08. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 5.09, а торговый объем достиг 1275. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Commerce.Com, Inc.?

Commerce.Com, Inc. в настоящее время оценивается в 5.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.72% и USD. Отслеживайте движения CMRC на графике в реальном времени.

Как купить акции CMRC?

Вы можете купить акции Commerce.Com, Inc. (CMRC) по текущей цене 5.08. Ордера обычно размещаются около 5.08 или 5.38, тогда как 1275 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMRC?

Инвестирование в Commerce.Com, Inc. предполагает учет годового диапазона 4.30 - 5.30 и текущей цены 5.08. Многие сравнивают 11.40% и 6.72% перед размещением ордеров на 5.08 или 5.38. Изучайте ежедневные изменения цены CMRC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Commerce.Com, Inc.?

Самая высокая цена Commerce.Com, Inc. (CMRC) за последний год составила 5.30. Акции заметно колебались в пределах 4.30 - 5.30, сравнение с 5.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Commerce.Com, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Commerce.Com, Inc.?

Самая низкая цена Commerce.Com, Inc. (CMRC) за год составила 4.30. Сравнение с текущими 5.08 и 4.30 - 5.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMRC?

В прошлом Commerce.Com, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.09 и 6.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.99 5.18
Годовой диапазон
4.30 5.30
Предыдущее закрытие
5.09
Open
5.11
Bid
5.08
Ask
5.38
Low
4.99
High
5.18
Объем
1.275 K
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
11.40%
6-месячное изменение
6.72%
Годовое изменение
6.72%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.