CMRC: Commerce.Com, Inc.

5.08 USD 0.01 (0.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMRC ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.99 e ad un massimo di 5.18.

Segui le dinamiche di Commerce.Com, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMRC oggi?

Oggi le azioni Commerce.Com, Inc. sono prezzate a 5.08. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 5.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 1275. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Commerce.Com, Inc. pagano dividendi?

Commerce.Com, Inc. è attualmente valutato a 5.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRC.

Come acquistare azioni CMRC?

Puoi acquistare azioni Commerce.Com, Inc. al prezzo attuale di 5.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.08 o 5.38, mentre 1275 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMRC?

Investire in Commerce.Com, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 4.30 - 5.30 e il prezzo attuale 5.08. Molti confrontano 11.40% e 6.72% prima di effettuare ordini su 5.08 o 5.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Commerce.Com, Inc.?

Il prezzo massimo di Commerce.Com, Inc. nell'ultimo anno è stato 5.30. All'interno di 4.30 - 5.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Commerce.Com, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Commerce.Com, Inc.?

Il prezzo più basso di Commerce.Com, Inc. (CMRC) nel corso dell'anno è stato 4.30. Confrontandolo con gli attuali 5.08 e 4.30 - 5.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRC?

Commerce.Com, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.09 e 6.72%.

Intervallo Giornaliero
4.99 5.18
Intervallo Annuale
4.30 5.30
Chiusura Precedente
5.09
Apertura
5.11
Bid
5.08
Ask
5.38
Minimo
4.99
Massimo
5.18
Volume
1.275 K
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
11.40%
Variazione Semestrale
6.72%
Variazione Annuale
6.72%
