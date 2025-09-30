- Panoramica
CMRC: Commerce.Com, Inc.
Il tasso di cambio CMRC ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.99 e ad un massimo di 5.18.
Segui le dinamiche di Commerce.Com, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CMRC oggi?
Oggi le azioni Commerce.Com, Inc. sono prezzate a 5.08. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 5.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 1275. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Commerce.Com, Inc. pagano dividendi?
Commerce.Com, Inc. è attualmente valutato a 5.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRC.
Come acquistare azioni CMRC?
Puoi acquistare azioni Commerce.Com, Inc. al prezzo attuale di 5.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.08 o 5.38, mentre 1275 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CMRC?
Investire in Commerce.Com, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 4.30 - 5.30 e il prezzo attuale 5.08. Molti confrontano 11.40% e 6.72% prima di effettuare ordini su 5.08 o 5.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Commerce.Com, Inc.?
Il prezzo massimo di Commerce.Com, Inc. nell'ultimo anno è stato 5.30. All'interno di 4.30 - 5.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Commerce.Com, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Commerce.Com, Inc.?
Il prezzo più basso di Commerce.Com, Inc. (CMRC) nel corso dell'anno è stato 4.30. Confrontandolo con gli attuali 5.08 e 4.30 - 5.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRC?
Commerce.Com, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.09 e 6.72%.
- Chiusura Precedente
- 5.09
- Apertura
- 5.11
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Minimo
- 4.99
- Massimo
- 5.18
- Volume
- 1.275 K
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 11.40%
- Variazione Semestrale
- 6.72%
- Variazione Annuale
- 6.72%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4