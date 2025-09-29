CMRC: Commerce.Com, Inc.
今日CMRC汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点4.99和高点5.18进行交易。
关注Commerce.Com, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CMRC股票今天的价格是多少？
Commerce.Com, Inc.股票今天的定价为5.08。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为5.09，交易量达到1275。CMRC的实时价格图表显示了这些更新。
Commerce.Com, Inc.股票是否支付股息？
Commerce.Com, Inc.目前的价值为5.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.72%和USD。实时查看图表以跟踪CMRC走势。
如何购买CMRC股票？
您可以以5.08的当前价格购买Commerce.Com, Inc.股票。订单通常设置在5.08或5.38附近，而1275和-0.59%显示市场活动。立即关注CMRC的实时图表更新。
如何投资CMRC股票？
投资Commerce.Com, Inc.需要考虑年度范围4.30 - 5.30和当前价格5.08。许多人在以5.08或5.38下订单之前，会比较11.40%和。实时查看CMRC价格图表，了解每日变化。
Commerce.Com, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Commerce.Com, Inc.的最高价格是5.30。在4.30 - 5.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Commerce.Com, Inc.的绩效。
Commerce.Com, Inc.股票的最低价格是多少？
Commerce.Com, Inc.（CMRC）的最低价格为4.30。将其与当前的5.08和4.30 - 5.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMRC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMRC股票是什么时候拆分的？
Commerce.Com, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.09和6.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.09
- 开盘价
- 5.11
- 卖价
- 5.08
- 买价
- 5.38
- 最低价
- 4.99
- 最高价
- 5.18
- 交易量
- 1.275 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 11.40%
- 6个月变化
- 6.72%
- 年变化
- 6.72%
