CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
A taxa do CMDY para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.46 e o mais alto foi 52.55.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMDY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMDY hoje?
Hoje iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) está avaliado em 52.55. O instrumento é negociado dentro de -0.15%, o fechamento de ontem foi 52.63, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMDY em tempo real.
As ações de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF está avaliado em 52.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.74% e USD. Monitore os movimentos de CMDY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMDY?
Você pode comprar ações de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) pelo preço atual 52.55. Ordens geralmente são executadas perto de 52.55 ou 52.85, enquanto 27 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMDY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMDY?
Investir em iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 46.21 - 52.79 e o preço atual 52.55. Muitos comparam 2.38% e 1.25% antes de enviar ordens em 52.55 ou 52.85. Estude as mudanças diárias de preço de CMDY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
O maior preço de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) no último ano foi 52.79. As ações oscilaram bastante dentro de 46.21 - 52.79, e a comparação com 52.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
O menor preço de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) no ano foi 46.21. A comparação com o preço atual 52.55 e 46.21 - 52.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMDY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMDY?
No passado iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.63 e 4.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.63
- Open
- 52.54
- Bid
- 52.55
- Ask
- 52.85
- Low
- 52.46
- High
- 52.55
- Volume
- 27
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- 2.38%
- Mudança de 6 meses
- 1.25%
- Mudança anual
- 4.74%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8