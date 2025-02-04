QuotazioniSezioni
Valute / CMDY
Tornare a Azioni

CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

52.51 USD 0.12 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMDY ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.51 e ad un massimo di 52.54.

Segui le dinamiche di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMDY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMDY oggi?

Oggi le azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF sono prezzate a 52.51. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 52.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMDY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF pagano dividendi?

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF è attualmente valutato a 52.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMDY.

Come acquistare azioni CMDY?

Puoi acquistare azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF al prezzo attuale di 52.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.51 o 52.81, mentre 8 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMDY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMDY?

Investire in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.21 - 52.79 e il prezzo attuale 52.51. Molti confrontano 2.30% e 1.18% prima di effettuare ordini su 52.51 o 52.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMDY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?

Il prezzo massimo di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 52.79. All'interno di 46.21 - 52.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?

Il prezzo più basso di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) nel corso dell'anno è stato 46.21. Confrontandolo con gli attuali 52.51 e 46.21 - 52.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMDY?

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.63 e 4.66%.

Intervallo Giornaliero
52.51 52.54
Intervallo Annuale
46.21 52.79
Chiusura Precedente
52.63
Apertura
52.54
Bid
52.51
Ask
52.81
Minimo
52.51
Massimo
52.54
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
2.30%
Variazione Semestrale
1.18%
Variazione Annuale
4.66%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8