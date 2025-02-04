- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
Il tasso di cambio CMDY ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.51 e ad un massimo di 52.54.
Segui le dinamiche di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMDY News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Opinion: The Israel-Iran crisis shows why you need energy stocks in your 401(k)
- The Raging Conflict Between Israel And Iran, $100 Oil Might Be Possible
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Oil Prices Might Be At Risk With The U.S. On The Cusp Of A Recession
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Opinion: Trump, tariffs and your 401(k) — why it’s time to diversify
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CMDY oggi?
Oggi le azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF sono prezzate a 52.51. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 52.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMDY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF pagano dividendi?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF è attualmente valutato a 52.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMDY.
Come acquistare azioni CMDY?
Puoi acquistare azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF al prezzo attuale di 52.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.51 o 52.81, mentre 8 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMDY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CMDY?
Investire in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.21 - 52.79 e il prezzo attuale 52.51. Molti confrontano 2.30% e 1.18% prima di effettuare ordini su 52.51 o 52.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMDY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
Il prezzo massimo di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 52.79. All'interno di 46.21 - 52.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
Il prezzo più basso di iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) nel corso dell'anno è stato 46.21. Confrontandolo con gli attuali 52.51 e 46.21 - 52.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMDY?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.63 e 4.66%.
- Chiusura Precedente
- 52.63
- Apertura
- 52.54
- Bid
- 52.51
- Ask
- 52.81
- Minimo
- 52.51
- Massimo
- 52.54
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 2.30%
- Variazione Semestrale
- 1.18%
- Variazione Annuale
- 4.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8