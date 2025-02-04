CotationsSections
CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

52.63 USD 0.05 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CMDY a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.60 et à un maximum de 52.72.

Suivez la dynamique iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CMDY aujourd'hui ?

L'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF est cotée à 52.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 52.58 et son volume d'échange a atteint 59. Le graphique en temps réel du cours de CMDY présente ces mises à jour.

L'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF est actuellement valorisé à 52.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMDY.

Comment acheter des actions CMDY ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF au cours actuel de 52.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.63 ou de 52.93, le 59 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMDY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CMDY ?

Investir dans iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.21 - 52.79 et le prix actuel 52.63. Beaucoup comparent 2.53% et 1.41% avant de passer des ordres à 52.63 ou 52.93. Consultez le graphique du cours de CMDY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF l'année dernière était 52.79. Au cours de 46.21 - 52.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) sur l'année a été 46.21. Sa comparaison avec 52.63 et 46.21 - 52.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMDY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CMDY a-t-elle été divisée ?

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.58 et 4.90% après les opérations sur titres.

Range quotidien
52.60 52.72
Range Annuel
46.21 52.79
Clôture Précédente
52.58
Ouverture
52.67
Bid
52.63
Ask
52.93
Plus Bas
52.60
Plus Haut
52.72
Volume
59
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
2.53%
Changement à 6 Mois
1.41%
Changement Annuel
4.90%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8