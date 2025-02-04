- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
Le taux de change de CMDY a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.60 et à un maximum de 52.72.
Suivez la dynamique iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMDY Nouvelles
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Opinion: The Israel-Iran crisis shows why you need energy stocks in your 401(k)
- The Raging Conflict Between Israel And Iran, $100 Oil Might Be Possible
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Oil Prices Might Be At Risk With The U.S. On The Cusp Of A Recession
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Opinion: Trump, tariffs and your 401(k) — why it’s time to diversify
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CMDY aujourd'hui ?
L'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF est cotée à 52.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 52.58 et son volume d'échange a atteint 59. Le graphique en temps réel du cours de CMDY présente ces mises à jour.
L'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF est actuellement valorisé à 52.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMDY.
Comment acheter des actions CMDY ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF au cours actuel de 52.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.63 ou de 52.93, le 59 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMDY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CMDY ?
Investir dans iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.21 - 52.79 et le prix actuel 52.63. Beaucoup comparent 2.53% et 1.41% avant de passer des ordres à 52.63 ou 52.93. Consultez le graphique du cours de CMDY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF l'année dernière était 52.79. Au cours de 46.21 - 52.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) sur l'année a été 46.21. Sa comparaison avec 52.63 et 46.21 - 52.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMDY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CMDY a-t-elle été divisée ?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.58 et 4.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.58
- Ouverture
- 52.67
- Bid
- 52.63
- Ask
- 52.93
- Plus Bas
- 52.60
- Plus Haut
- 52.72
- Volume
- 59
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 2.53%
- Changement à 6 Mois
- 1.41%
- Changement Annuel
- 4.90%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8