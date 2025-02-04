- Übersicht
CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
Der Wechselkurs von CMDY hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.44 bis zu einem Hoch von 52.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMDY heute?
Die Aktie von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) notiert heute bei 52.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.63 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von CMDY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMDY Dividenden?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF wird derzeit mit 52.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMDY zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMDY-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) zum aktuellen Kurs von 52.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.57 oder 52.87 platziert, während 38 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMDY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMDY-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 46.21 - 52.79 und der aktuelle Kurs 52.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.42% und 1.29%, bevor sie Orders zu 52.57 oder 52.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMDY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
Der höchste Kurs von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) im vergangenen Jahr lag bei 52.79. Innerhalb von 46.21 - 52.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) im Laufe des Jahres betrug 46.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.57 und der Spanne 46.21 - 52.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMDY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMDY statt?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.63 und 4.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.63
- Eröffnung
- 52.54
- Bid
- 52.57
- Ask
- 52.87
- Tief
- 52.44
- Hoch
- 52.57
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 2.42%
- 6-Monatsänderung
- 1.29%
- Jahresänderung
- 4.78%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8