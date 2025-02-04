- Panorámica
CMDY: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
El tipo de cambio de CMDY de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.46, mientras que el máximo ha alcanzado 52.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CMDY hoy?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) se evalúa hoy en 52.55. El instrumento se negocia dentro de -0.15%; el cierre de ayer ha sido 52.63 y el volumen comercial ha alcanzado 27. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMDY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF se evalúa actualmente en 52.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.74% y USD. Monitoree los movimientos de CMDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CMDY?
Puede comprar acciones de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) al precio actual de 52.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.55 o 52.85, mientras que 27 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CMDY?
Invertir en iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.21 - 52.79 y el precio actual 52.55. Muchos comparan 2.38% y 1.25% antes de colocar órdenes en 52.55 o 52.85. Estudie los cambios diarios de precios de CMDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
El precio más alto de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) en el último año ha sido 52.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.21 - 52.79, una comparación con 52.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF?
El precio más bajo de iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) para el año ha sido 46.21. La comparación con los actuales 52.55 y 46.21 - 52.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMDY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMDY?
En el pasado, iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.63 y 4.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 52.63
- Open
- 52.54
- Bid
- 52.55
- Ask
- 52.85
- Low
- 52.46
- High
- 52.55
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- 2.38%
- Cambio a 6 meses
- 1.25%
- Cambio anual
- 4.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8