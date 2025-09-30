CotaçõesSeções
Moedas / CIM-PB
Voltar para Ações

CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating

24.26 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CIM-PB para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.24 e o mais alto foi 24.28.

Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CIM-PB hoje?

Hoje Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) está avaliado em 24.26. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 24.23, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PB em tempo real.

As ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating pagam dividendos?

Atualmente Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating está avaliado em 24.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.19% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CIM-PB?

Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) pelo preço atual 24.26. Ordens geralmente são executadas perto de 24.26 ou 24.56, enquanto 34 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CIM-PB?

Investir em Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 24.04 - 25.19 e o preço atual 24.26. Muitos comparam 0.71% e -3.19% antes de enviar ordens em 24.26 ou 24.56. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) no último ano foi 25.19. As ações oscilaram bastante dentro de 24.04 - 25.19, e a comparação com 24.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) no ano foi 24.04. A comparação com o preço atual 24.26 e 24.04 - 25.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PB?

No passado Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.23 e -3.19% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.24 24.28
Faixa anual
24.04 25.19
Fechamento anterior
24.23
Open
24.25
Bid
24.26
Ask
24.56
Low
24.24
High
24.28
Volume
34
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
0.71%
Mudança de 6 meses
-3.19%
Mudança anual
-3.19%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4