- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating
A taxa do CIM-PB para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.24 e o mais alto foi 24.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIM-PB hoje?
Hoje Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) está avaliado em 24.26. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 24.23, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PB em tempo real.
As ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating está avaliado em 24.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.19% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIM-PB?
Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) pelo preço atual 24.26. Ordens geralmente são executadas perto de 24.26 ou 24.56, enquanto 34 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIM-PB?
Investir em Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 24.04 - 25.19 e o preço atual 24.26. Muitos comparam 0.71% e -3.19% antes de enviar ordens em 24.26 ou 24.56. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) no último ano foi 25.19. As ações oscilaram bastante dentro de 24.04 - 25.19, e a comparação com 24.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) no ano foi 24.04. A comparação com o preço atual 24.26 e 24.04 - 25.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PB?
No passado Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.23 e -3.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.23
- Open
- 24.25
- Bid
- 24.26
- Ask
- 24.56
- Low
- 24.24
- High
- 24.28
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 0.71%
- Mudança de 6 meses
- -3.19%
- Mudança anual
- -3.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4