CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating

24.26 USD 0.03 (0.12%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIM-PBの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり24.24の安値と24.28の高値で取引されました。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CIM-PB株の現在の価格は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingの株価は本日24.26です。0.12%内で取引され、前日の終値は24.23、取引量は34に達しました。CIM-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingの株は配当を出しますか？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingの現在の価格は24.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.19%やUSDにも注目します。CIM-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PB株を買う方法は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingの株は現在24.26で購入可能です。注文は通常24.26または24.56付近で行われ、34や0.04%が市場の動きを示します。CIM-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIM-PB株に投資する方法は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅24.04 - 25.19と現在の24.26を考慮します。注文は多くの場合24.26や24.56で行われる前に、0.71%や-3.19%と比較されます。CIM-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は25.19でした。24.04 - 25.19内で株価は大きく変動し、24.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？

CHIMERA INVESTMENT CORP(CIM-PB)の年間最安値は24.04でした。現在の24.26や24.04 - 25.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIM-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floatingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.23、-3.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.24 24.28
1年のレンジ
24.04 25.19
以前の終値
24.23
始値
24.25
買値
24.26
買値
24.56
安値
24.24
高値
24.28
出来高
34
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
0.71%
6ヶ月の変化
-3.19%
1年の変化
-3.19%
