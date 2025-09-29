- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating
El tipo de cambio de CIM-PB de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.24, mientras que el máximo ha alcanzado 24.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CIM-PB hoy?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) se evalúa hoy en 24.26. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 24.23 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIM-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 24.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.19% y USD. Monitoree los movimientos de CIM-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CIM-PB?
Puede comprar acciones de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) al precio actual de 24.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.26 o 24.56, mientras que 34 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIM-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CIM-PB?
Invertir en Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 24.04 - 25.19 y el precio actual 24.26. Muchos comparan 0.71% y -3.19% antes de colocar órdenes en 24.26 o 24.56. Estudie los cambios diarios de precios de CIM-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más alto de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) en el último año ha sido 25.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.04 - 25.19, una comparación con 24.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más bajo de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) para el año ha sido 24.04. La comparación con los actuales 24.26 y 24.04 - 25.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIM-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIM-PB?
En el pasado, Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.23 y -3.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.23
- Open
- 24.25
- Bid
- 24.26
- Ask
- 24.56
- Low
- 24.24
- High
- 24.28
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 0.71%
- Cambio a 6 meses
- -3.19%
- Cambio anual
- -3.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.