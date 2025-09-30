- Übersicht
CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von CIM-PB hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.24 bis zu einem Hoch von 24.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIM-PB heute?
Die Aktie von Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) notiert heute bei 24.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.23 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von CIM-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIM-PB Dividenden?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating wird derzeit mit 24.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIM-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIM-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) zum aktuellen Kurs von 24.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.26 oder 24.56 platziert, während 34 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIM-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIM-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 24.04 - 25.19 und der aktuelle Kurs 24.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.71% und -3.19%, bevor sie Orders zu 24.26 oder 24.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIM-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.19. Innerhalb von 24.04 - 25.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.26 und der Spanne 24.04 - 25.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIM-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIM-PB statt?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.23 und -3.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.23
- Eröffnung
- 24.25
- Bid
- 24.26
- Ask
- 24.56
- Tief
- 24.24
- Hoch
- 24.28
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.71%
- 6-Monatsänderung
- -3.19%
- Jahresänderung
- -3.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4