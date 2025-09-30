- Panoramica
CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating
Il tasso di cambio CIM-PB ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.24 e ad un massimo di 24.28.
Segui le dinamiche di Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIM-PB oggi?
Oggi le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating sono prezzate a 24.26. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIM-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating pagano dividendi?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 24.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIM-PB.
Come acquistare azioni CIM-PB?
Puoi acquistare azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 24.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.26 o 24.56, mentre 34 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIM-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIM-PB?
Investire in Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 24.04 - 25.19 e il prezzo attuale 24.26. Molti confrontano 0.71% e -3.19% prima di effettuare ordini su 24.26 o 24.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIM-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 25.19. All'interno di 24.04 - 25.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) nel corso dell'anno è stato 24.04. Confrontandolo con gli attuali 24.26 e 24.04 - 25.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIM-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIM-PB?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.23 e -3.19%.
- Chiusura Precedente
- 24.23
- Apertura
- 24.25
- Bid
- 24.26
- Ask
- 24.56
- Minimo
- 24.24
- Massimo
- 24.28
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 0.71%
- Variazione Semestrale
- -3.19%
- Variazione Annuale
- -3.19%
