CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating

24.26 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIM-PB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.24, а максимальная — 24.28.

Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIM-PB сегодня?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) сегодня оценивается на уровне 24.26. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 24.23, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 24.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.19% и USD. Отслеживайте движения CIM-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции CIM-PB?

Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) по текущей цене 24.26. Ордера обычно размещаются около 24.26 или 24.56, тогда как 34 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIM-PB?

Инвестирование в Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 24.04 - 25.19 и текущей цены 24.26. Многие сравнивают 0.71% и -3.19% перед размещением ордеров на 24.26 или 24.56. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) за последний год составила 25.19. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 25.19, сравнение с 24.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 24.26 и 24.04 - 25.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIM-PB?

В прошлом Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.23 и -3.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.24 24.28
Годовой диапазон
24.04 25.19
Предыдущее закрытие
24.23
Open
24.25
Bid
24.26
Ask
24.56
Low
24.24
High
24.28
Объем
34
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
-3.19%
Годовое изменение
-3.19%
