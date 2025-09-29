- Обзор рынка
CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating
Курс CIM-PB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.24, а максимальная — 24.28.
Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIM-PB сегодня?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) сегодня оценивается на уровне 24.26. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 24.23, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 24.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.19% и USD. Отслеживайте движения CIM-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CIM-PB?
Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating (CIM-PB) по текущей цене 24.26. Ордера обычно размещаются около 24.26 или 24.56, тогда как 34 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIM-PB?
Инвестирование в Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 24.04 - 25.19 и текущей цены 24.26. Многие сравнивают 0.71% и -3.19% перед размещением ордеров на 24.26 или 24.56. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) за последний год составила 25.19. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 25.19, сравнение с 24.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PB) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 24.26 и 24.04 - 25.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIM-PB?
В прошлом Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.23 и -3.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.23
- Open
- 24.25
- Bid
- 24.26
- Ask
- 24.56
- Low
- 24.24
- High
- 24.28
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- -3.19%
- Годовое изменение
- -3.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%