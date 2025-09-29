报价部分
货币 / CIM-PB
回到股票

CIM-PB: Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating

24.26 USD 0.03 (0.12%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIM-PB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.24和高点24.28进行交易。

关注Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CIM-PB股票今天的价格是多少？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating股票今天的定价为24.26。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为24.23，交易量达到34。CIM-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating股票是否支付股息？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating目前的价值为24.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.19%和USD。实时查看图表以跟踪CIM-PB走势。

如何购买CIM-PB股票？

您可以以24.26的当前价格购买Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating股票。订单通常设置在24.26或24.56附近，而34和0.04%显示市场活动。立即关注CIM-PB的实时图表更新。

如何投资CIM-PB股票？

投资Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating需要考虑年度范围24.04 - 25.19和当前价格24.26。许多人在以24.26或24.56下订单之前，会比较0.71%和。实时查看CIM-PB价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是25.19。在24.04 - 25.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP（CIM-PB）的最低价格为24.04。将其与当前的24.26和24.04 - 25.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIM-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIM-PB股票是什么时候拆分的？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.23和-3.19%中可见。

日范围
24.24 24.28
年范围
24.04 25.19
前一天收盘价
24.23
开盘价
24.25
卖价
24.26
买价
24.56
最低价
24.24
最高价
24.28
交易量
34
日变化
0.12%
月变化
0.71%
6个月变化
-3.19%
年变化
-3.19%
