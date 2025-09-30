- Visão do mercado
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028
A taxa do CGBDL para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.4864 e o mais alto foi 25.7699.
Veja a dinâmica do par de moedas Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGBDL hoje?
Hoje Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) está avaliado em 25.5000. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 25.5900, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGBDL em tempo real.
As ações de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 pagam dividendos?
Atualmente Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 está avaliado em 25.5000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.16% e USD. Monitore os movimentos de CGBDL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGBDL?
Você pode comprar ações de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) pelo preço atual 25.5000. Ordens geralmente são executadas perto de 25.5000 ou 25.5030, enquanto 66 e -0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGBDL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGBDL?
Investir em Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 envolve considerar a faixa anual 25.0500 - 26.6550 e o preço atual 25.5000. Muitos comparam -0.27% e -0.93% antes de enviar ordens em 25.5000 ou 25.5030. Estude as mudanças diárias de preço de CGBDL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Carlyle Secured Lending, Inc.?
O maior preço de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) no último ano foi 26.6550. As ações oscilaram bastante dentro de 25.0500 - 26.6550, e a comparação com 25.5900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Carlyle Secured Lending, Inc.?
O menor preço de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) no ano foi 25.0500. A comparação com o preço atual 25.5000 e 25.0500 - 26.6550 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGBDL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGBDL?
No passado Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.5900 e -1.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.5900
- Open
- 25.6800
- Bid
- 25.5000
- Ask
- 25.5030
- Low
- 25.4864
- High
- 25.7699
- Volume
- 66
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- -0.27%
- Mudança de 6 meses
- -0.93%
- Mudança anual
- -1.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4