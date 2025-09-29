クォートセクション
通貨 / CGBDL
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028

25.5000 USD 0.0900 (0.35%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGBDLの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり25.4864の安値と25.7699の高値で取引されました。

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGBDL株の現在の価格は？

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028の株価は本日25.5000です。-0.35%内で取引され、前日の終値は25.5900、取引量は66に達しました。CGBDLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028の株は配当を出しますか？

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028の現在の価格は25.5000です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.16%やUSDにも注目します。CGBDLの動きはライブチャートで確認できます。

CGBDL株を買う方法は？

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028の株は現在25.5000で購入可能です。注文は通常25.5000または25.5030付近で行われ、66や-0.70%が市場の動きを示します。CGBDLの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGBDL株に投資する方法は？

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028への投資では、年間の値幅25.0500 - 26.6550と現在の25.5000を考慮します。注文は多くの場合25.5000や25.5030で行われる前に、-0.27%や-0.93%と比較されます。CGBDLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Carlyle Secured Lending, Inc.の株の最高値は？

Carlyle Secured Lending, Inc.の過去1年の最高値は26.6550でした。25.0500 - 26.6550内で株価は大きく変動し、25.5900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Carlyle Secured Lending, Inc.の株の最低値は？

Carlyle Secured Lending, Inc.(CGBDL)の年間最安値は25.0500でした。現在の25.5000や25.0500 - 26.6550と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGBDLの動きはライブチャートで確認できます。

CGBDLの株式分割はいつ行われましたか？

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.5900、-1.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.4864 25.7699
1年のレンジ
25.0500 26.6550
以前の終値
25.5900
始値
25.6800
買値
25.5000
買値
25.5030
安値
25.4864
高値
25.7699
出来高
66
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
-0.27%
6ヶ月の変化
-0.93%
1年の変化
-1.16%
