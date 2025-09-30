- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028
Le taux de change de CGBDL a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.4864 et à un maximum de 25.7699.
Suivez la dynamique Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGBDL aujourd'hui ?
L'action Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 est cotée à 25.5000 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.35%, a clôturé hier à 25.5900 et son volume d'échange a atteint 66. Le graphique en temps réel du cours de CGBDL présente ces mises à jour.
L'action Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 verse-t-elle des dividendes ?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 est actuellement valorisé à 25.5000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGBDL.
Comment acheter des actions CGBDL ?
Vous pouvez acheter des actions Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 au cours actuel de 25.5000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.5000 ou de 25.5030, le 66 et le -0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGBDL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGBDL ?
Investir dans Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.0500 - 26.6550 et le prix actuel 25.5000. Beaucoup comparent -0.27% et -0.93% avant de passer des ordres à 25.5000 ou 25.5030. Consultez le graphique du cours de CGBDL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Carlyle Secured Lending, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Carlyle Secured Lending, Inc. l'année dernière était 26.6550. Au cours de 25.0500 - 26.6550, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.5900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Carlyle Secured Lending, Inc. ?
Le cours le plus bas de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) sur l'année a été 25.0500. Sa comparaison avec 25.5000 et 25.0500 - 26.6550 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGBDL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGBDL a-t-elle été divisée ?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.5900 et -1.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.5900
- Ouverture
- 25.6800
- Bid
- 25.5000
- Ask
- 25.5030
- Plus Bas
- 25.4864
- Plus Haut
- 25.7699
- Volume
- 66
- Changement quotidien
- -0.35%
- Changement Mensuel
- -0.27%
- Changement à 6 Mois
- -0.93%
- Changement Annuel
- -1.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4