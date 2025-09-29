КотировкиРазделы
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028

25.5000 USD 0.0900 (0.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGBDL за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.5000, а максимальная — 25.7699.

Следите за динамикой Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGBDL сегодня?

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) сегодня оценивается на уровне 25.5000. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 25.5900, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGBDL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028?

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.5000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.16% и USD. Отслеживайте движения CGBDL на графике в реальном времени.

Как купить акции CGBDL?

Вы можете купить акции Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) по текущей цене 25.5000. Ордера обычно размещаются около 25.5000 или 25.5030, тогда как 61 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGBDL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGBDL?

Инвестирование в Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 25.0500 - 26.6550 и текущей цены 25.5000. Многие сравнивают -0.27% и -0.93% перед размещением ордеров на 25.5000 или 25.5030. Изучайте ежедневные изменения цены CGBDL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Carlyle Secured Lending, Inc.?

Самая высокая цена Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) за последний год составила 26.6550. Акции заметно колебались в пределах 25.0500 - 26.6550, сравнение с 25.5900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Carlyle Secured Lending, Inc.?

Самая низкая цена Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) за год составила 25.0500. Сравнение с текущими 25.5000 и 25.0500 - 26.6550 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGBDL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGBDL?

В прошлом Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.5900 и -1.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.5000 25.7699
Годовой диапазон
25.0500 26.6550
Предыдущее закрытие
25.5900
Open
25.6800
Bid
25.5000
Ask
25.5030
Low
25.5000
High
25.7699
Объем
61
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
-0.93%
Годовое изменение
-1.16%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.