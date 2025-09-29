- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028
Курс CGBDL за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.5000, а максимальная — 25.7699.
Следите за динамикой Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGBDL сегодня?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) сегодня оценивается на уровне 25.5000. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 25.5900, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGBDL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.5000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.16% и USD. Отслеживайте движения CGBDL на графике в реальном времени.
Как купить акции CGBDL?
Вы можете купить акции Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) по текущей цене 25.5000. Ордера обычно размещаются около 25.5000 или 25.5030, тогда как 61 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGBDL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGBDL?
Инвестирование в Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 25.0500 - 26.6550 и текущей цены 25.5000. Многие сравнивают -0.27% и -0.93% перед размещением ордеров на 25.5000 или 25.5030. Изучайте ежедневные изменения цены CGBDL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Carlyle Secured Lending, Inc.?
Самая высокая цена Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) за последний год составила 26.6550. Акции заметно колебались в пределах 25.0500 - 26.6550, сравнение с 25.5900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Carlyle Secured Lending, Inc.?
Самая низкая цена Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) за год составила 25.0500. Сравнение с текущими 25.5000 и 25.0500 - 26.6550 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGBDL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGBDL?
В прошлом Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.5900 и -1.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.5900
- Open
- 25.6800
- Bid
- 25.5000
- Ask
- 25.5030
- Low
- 25.5000
- High
- 25.7699
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- -0.93%
- Годовое изменение
- -1.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%