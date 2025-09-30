- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028
Der Wechselkurs von CGBDL hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4864 bis zu einem Hoch von 25.7699 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGBDL heute?
Die Aktie von Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) notiert heute bei 25.5000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.5900 und das Handelsvolumen erreichte 66. Das Live-Chart von CGBDL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGBDL Dividenden?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 wird derzeit mit 25.5000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGBDL zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGBDL-Aktien?
Sie können Aktien von Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) zum aktuellen Kurs von 25.5000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.5000 oder 25.5030 platziert, während 66 und -0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGBDL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGBDL-Aktien?
Bei einer Investition in Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 müssen die jährliche Spanne 25.0500 - 26.6550 und der aktuelle Kurs 25.5000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.27% und -0.93%, bevor sie Orders zu 25.5000 oder 25.5030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGBDL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Carlyle Secured Lending, Inc.?
Der höchste Kurs von Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) im vergangenen Jahr lag bei 26.6550. Innerhalb von 25.0500 - 26.6550 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.5900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Carlyle Secured Lending, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) im Laufe des Jahres betrug 25.0500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.5000 und der Spanne 25.0500 - 26.6550 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGBDL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGBDL statt?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.5900 und -1.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5900
- Eröffnung
- 25.6800
- Bid
- 25.5000
- Ask
- 25.5030
- Tief
- 25.4864
- Hoch
- 25.7699
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- -0.93%
- Jahresänderung
- -1.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4