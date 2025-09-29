- Panorámica
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028
El tipo de cambio de CGBDL de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.4864, mientras que el máximo ha alcanzado 25.7699.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CGBDL hoy?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) se evalúa hoy en 25.5000. El instrumento se negocia dentro de -0.35%; el cierre de ayer ha sido 25.5900 y el volumen comercial ha alcanzado 66. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CGBDL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 se evalúa actualmente en 25.5000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.16% y USD. Monitoree los movimientos de CGBDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CGBDL?
Puede comprar acciones de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 (CGBDL) al precio actual de 25.5000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.5000 o 25.5030, mientras que 66 y -0.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CGBDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CGBDL?
Invertir en Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 implica tener en cuenta el rango anual 25.0500 - 26.6550 y el precio actual 25.5000. Muchos comparan -0.27% y -0.93% antes de colocar órdenes en 25.5000 o 25.5030. Estudie los cambios diarios de precios de CGBDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Carlyle Secured Lending, Inc.?
El precio más alto de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) en el último año ha sido 26.6550. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.0500 - 26.6550, una comparación con 25.5900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Carlyle Secured Lending, Inc.?
El precio más bajo de Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) para el año ha sido 25.0500. La comparación con los actuales 25.5000 y 25.0500 - 26.6550 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CGBDL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CGBDL?
En el pasado, Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.5900 y -1.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.5900
- Open
- 25.6800
- Bid
- 25.5000
- Ask
- 25.5030
- Low
- 25.4864
- High
- 25.7699
- Volumen
- 66
- Cambio diario
- -0.35%
- Cambio mensual
- -0.27%
- Cambio a 6 meses
- -0.93%
- Cambio anual
- -1.16%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.