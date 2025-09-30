QuotazioniSezioni
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028

25.5000 USD 0.0900 (0.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGBDL ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.4864 e ad un massimo di 25.7699.

Segui le dinamiche di Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CGBDL oggi?

Oggi le azioni Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 sono prezzate a 25.5000. Viene scambiato all'interno di -0.35%, la chiusura di ieri è stata 25.5900 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGBDL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 pagano dividendi?

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGBDL.

Come acquistare azioni CGBDL?

Puoi acquistare azioni Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5000 o 25.5030, mentre 66 e -0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGBDL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CGBDL?

Investire in Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 25.0500 - 26.6550 e il prezzo attuale 25.5000. Molti confrontano -0.27% e -0.93% prima di effettuare ordini su 25.5000 o 25.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGBDL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Carlyle Secured Lending, Inc.?

Il prezzo massimo di Carlyle Secured Lending, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.6550. All'interno di 25.0500 - 26.6550, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Carlyle Secured Lending, Inc.?

Il prezzo più basso di Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) nel corso dell'anno è stato 25.0500. Confrontandolo con gli attuali 25.5000 e 25.0500 - 26.6550 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGBDL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGBDL?

Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5900 e -1.16%.

Intervallo Giornaliero
25.4864 25.7699
Intervallo Annuale
25.0500 26.6550
Chiusura Precedente
25.5900
Apertura
25.6800
Bid
25.5000
Ask
25.5030
Minimo
25.4864
Massimo
25.7699
Volume
66
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
-0.27%
Variazione Semestrale
-0.93%
Variazione Annuale
-1.16%
