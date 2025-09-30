- Panoramica
CGBDL: Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028
Il tasso di cambio CGBDL ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.4864 e ad un massimo di 25.7699.
Segui le dinamiche di Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGBDL oggi?
Oggi le azioni Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 sono prezzate a 25.5000. Viene scambiato all'interno di -0.35%, la chiusura di ieri è stata 25.5900 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGBDL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 pagano dividendi?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGBDL.
Come acquistare azioni CGBDL?
Puoi acquistare azioni Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5000 o 25.5030, mentre 66 e -0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGBDL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGBDL?
Investire in Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 25.0500 - 26.6550 e il prezzo attuale 25.5000. Molti confrontano -0.27% e -0.93% prima di effettuare ordini su 25.5000 o 25.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGBDL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Carlyle Secured Lending, Inc.?
Il prezzo massimo di Carlyle Secured Lending, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.6550. All'interno di 25.0500 - 26.6550, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Carlyle Secured Lending, Inc.?
Il prezzo più basso di Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBDL) nel corso dell'anno è stato 25.0500. Confrontandolo con gli attuali 25.5000 e 25.0500 - 26.6550 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGBDL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGBDL?
Carlyle Secured Lending Inc - 8.20% Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5900 e -1.16%.
- Chiusura Precedente
- 25.5900
- Apertura
- 25.6800
- Bid
- 25.5000
- Ask
- 25.5030
- Minimo
- 25.4864
- Massimo
- 25.7699
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- -0.27%
- Variazione Semestrale
- -0.93%
- Variazione Annuale
- -1.16%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4