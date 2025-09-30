CotaçõesSeções
Moedas / CFG-PI
Voltar para Ações

CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CFG-PI para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.20 e o mais alto foi 25.29.

Veja a dinâmica do par de moedas CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CFG-PI hoje?

Hoje CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) está avaliado em 25.23. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.22, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFG-PI em tempo real.

As ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagam dividendos?

Atualmente CITIZENS FINANCIAL GROUP INC está avaliado em 25.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.64% e USD. Monitore os movimentos de CFG-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CFG-PI?

Você pode comprar ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) pelo preço atual 25.23. Ordens geralmente são executadas perto de 25.23 ou 25.53, enquanto 45 e -0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFG-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CFG-PI?

Investir em CITIZENS FINANCIAL GROUP INC envolve considerar a faixa anual 24.99 - 25.36 e o preço atual 25.23. Muitos comparam 0.36% e 0.64% antes de enviar ordens em 25.23 ou 25.53. Estude as mudanças diárias de preço de CFG-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

O maior preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) no último ano foi 25.36. As ações oscilaram bastante dentro de 24.99 - 25.36, e a comparação com 25.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

O menor preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) no ano foi 24.99. A comparação com o preço atual 25.23 e 24.99 - 25.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFG-PI?

No passado CITIZENS FINANCIAL GROUP INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.22 e 0.64% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.20 25.29
Faixa anual
24.99 25.36
Fechamento anterior
25.22
Open
25.29
Bid
25.23
Ask
25.53
Low
25.20
High
25.29
Volume
45
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.36%
Mudança de 6 meses
0.64%
Mudança anual
0.64%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4