CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
A taxa do CFG-PI para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.20 e o mais alto foi 25.29.
Veja a dinâmica do par de moedas CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CFG-PI hoje?
Hoje CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) está avaliado em 25.23. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.22, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFG-PI em tempo real.
As ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagam dividendos?
Atualmente CITIZENS FINANCIAL GROUP INC está avaliado em 25.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.64% e USD. Monitore os movimentos de CFG-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CFG-PI?
Você pode comprar ações de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) pelo preço atual 25.23. Ordens geralmente são executadas perto de 25.23 ou 25.53, enquanto 45 e -0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFG-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CFG-PI?
Investir em CITIZENS FINANCIAL GROUP INC envolve considerar a faixa anual 24.99 - 25.36 e o preço atual 25.23. Muitos comparam 0.36% e 0.64% antes de enviar ordens em 25.23 ou 25.53. Estude as mudanças diárias de preço de CFG-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
O maior preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) no último ano foi 25.36. As ações oscilaram bastante dentro de 24.99 - 25.36, e a comparação com 25.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
O menor preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) no ano foi 24.99. A comparação com o preço atual 25.23 e 24.99 - 25.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFG-PI?
No passado CITIZENS FINANCIAL GROUP INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.22 e 0.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.22
- Open
- 25.29
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Low
- 25.20
- High
- 25.29
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 0.64%
- Mudança anual
- 0.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4