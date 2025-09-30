KurseKategorien
Währungen / CFG-PI
Zurück zum Aktien

CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFG-PI hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die CITIZENS FINANCIAL GROUP INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CFG-PI heute?

Die Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) notiert heute bei 25.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.22 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von CFG-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CFG-PI Dividenden?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC wird derzeit mit 25.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFG-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich CFG-PI-Aktien?

Sie können Aktien von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) zum aktuellen Kurs von 25.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.23 oder 25.53 platziert, während 45 und -0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFG-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CFG-PI-Aktien?

Bei einer Investition in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC müssen die jährliche Spanne 24.99 - 25.36 und der aktuelle Kurs 25.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und 0.64%, bevor sie Orders zu 25.23 oder 25.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFG-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Der höchste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.36. Innerhalb von 24.99 - 25.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Der niedrigste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) im Laufe des Jahres betrug 24.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.23 und der Spanne 24.99 - 25.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CFG-PI statt?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.22 und 0.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.20 25.29
Jahresspanne
24.99 25.36
Vorheriger Schlusskurs
25.22
Eröffnung
25.29
Bid
25.23
Ask
25.53
Tief
25.20
Hoch
25.29
Volumen
45
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.36%
6-Monatsänderung
0.64%
Jahresänderung
0.64%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4