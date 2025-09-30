- Übersicht
CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Der Wechselkurs von CFG-PI hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die CITIZENS FINANCIAL GROUP INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CFG-PI heute?
Die Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) notiert heute bei 25.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.22 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von CFG-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CFG-PI Dividenden?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC wird derzeit mit 25.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFG-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich CFG-PI-Aktien?
Sie können Aktien von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) zum aktuellen Kurs von 25.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.23 oder 25.53 platziert, während 45 und -0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFG-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CFG-PI-Aktien?
Bei einer Investition in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC müssen die jährliche Spanne 24.99 - 25.36 und der aktuelle Kurs 25.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und 0.64%, bevor sie Orders zu 25.23 oder 25.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFG-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Der höchste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.36. Innerhalb von 24.99 - 25.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) im Laufe des Jahres betrug 24.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.23 und der Spanne 24.99 - 25.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CFG-PI statt?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.22 und 0.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.22
- Eröffnung
- 25.29
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Tief
- 25.20
- Hoch
- 25.29
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 0.64%
- Jahresänderung
- 0.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4