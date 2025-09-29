クォートセクション
通貨 / CFG-PI
CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

25.23 USD 0.01 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFG-PIの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.20の安値と25.29の高値で取引されました。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CFG-PI株の現在の価格は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株価は本日25.23です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.22、取引量は45に達しました。CFG-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株は配当を出しますか？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの現在の価格は25.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.64%やUSDにも注目します。CFG-PIの動きはライブチャートで確認できます。

CFG-PI株を買う方法は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株は現在25.23で購入可能です。注文は通常25.23または25.53付近で行われ、45や-0.24%が市場の動きを示します。CFG-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CFG-PI株に投資する方法は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCへの投資では、年間の値幅24.99 - 25.36と現在の25.23を考慮します。注文は多くの場合25.23や25.53で行われる前に、0.36%や0.64%と比較されます。CFG-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株の最高値は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの過去1年の最高値は25.36でした。24.99 - 25.36内で株価は大きく変動し、25.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CITIZENS FINANCIAL GROUP INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株の最低値は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC(CFG-PI)の年間最安値は24.99でした。現在の25.23や24.99 - 25.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFG-PIの動きはライブチャートで確認できます。

CFG-PIの株式分割はいつ行われましたか？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.22、0.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.20 25.29
1年のレンジ
24.99 25.36
以前の終値
25.22
始値
25.29
買値
25.23
買値
25.53
安値
25.20
高値
25.29
出来高
45
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.36%
6ヶ月の変化
0.64%
1年の変化
0.64%
