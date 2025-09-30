QuotazioniSezioni
Valute / CFG-PI
CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

25.23 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFG-PI ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.20 e ad un massimo di 25.29.

Segui le dinamiche di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CFG-PI oggi?

Oggi le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC sono prezzate a 25.23. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFG-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagano dividendi?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC è attualmente valutato a 25.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFG-PI.

Come acquistare azioni CFG-PI?

Puoi acquistare azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC al prezzo attuale di 25.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.23 o 25.53, mentre 45 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFG-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CFG-PI?

Investire in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC implica considerare l'intervallo annuale 24.99 - 25.36 e il prezzo attuale 25.23. Molti confrontano 0.36% e 0.64% prima di effettuare ordini su 25.23 o 25.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFG-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Il prezzo massimo di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 25.36. All'interno di 24.99 - 25.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Il prezzo più basso di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) nel corso dell'anno è stato 24.99. Confrontandolo con gli attuali 25.23 e 24.99 - 25.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFG-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFG-PI?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.22 e 0.64%.

Intervallo Giornaliero
25.20 25.29
Intervallo Annuale
24.99 25.36
Chiusura Precedente
25.22
Apertura
25.29
Bid
25.23
Ask
25.53
Minimo
25.20
Massimo
25.29
Volume
45
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.36%
Variazione Semestrale
0.64%
Variazione Annuale
0.64%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4