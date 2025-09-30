- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Il tasso di cambio CFG-PI ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.20 e ad un massimo di 25.29.
Segui le dinamiche di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CFG-PI oggi?
Oggi le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC sono prezzate a 25.23. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFG-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC pagano dividendi?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC è attualmente valutato a 25.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFG-PI.
Come acquistare azioni CFG-PI?
Puoi acquistare azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC al prezzo attuale di 25.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.23 o 25.53, mentre 45 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFG-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CFG-PI?
Investire in CITIZENS FINANCIAL GROUP INC implica considerare l'intervallo annuale 24.99 - 25.36 e il prezzo attuale 25.23. Molti confrontano 0.36% e 0.64% prima di effettuare ordini su 25.23 o 25.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFG-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Il prezzo massimo di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 25.36. All'interno di 24.99 - 25.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Il prezzo più basso di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) nel corso dell'anno è stato 24.99. Confrontandolo con gli attuali 25.23 e 24.99 - 25.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFG-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFG-PI?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.22 e 0.64%.
- Chiusura Precedente
- 25.22
- Apertura
- 25.29
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Minimo
- 25.20
- Massimo
- 25.29
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- 0.64%
- Variazione Annuale
- 0.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4