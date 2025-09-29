- Обзор рынка
CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Курс CFG-PI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.29.
Следите за динамикой CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFG-PI сегодня?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) сегодня оценивается на уровне 25.24. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFG-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC в настоящее время оценивается в 25.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.68% и USD. Отслеживайте движения CFG-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции CFG-PI?
Вы можете купить акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) по текущей цене 25.24. Ордера обычно размещаются около 25.24 или 25.54, тогда как 38 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFG-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFG-PI?
Инвестирование в CITIZENS FINANCIAL GROUP INC предполагает учет годового диапазона 24.99 - 25.36 и текущей цены 25.24. Многие сравнивают 0.40% и 0.68% перед размещением ордеров на 25.24 или 25.54. Изучайте ежедневные изменения цены CFG-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Самая высокая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) за последний год составила 25.36. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 25.36, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CITIZENS FINANCIAL GROUP INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Самая низкая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.24 и 24.99 - 25.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFG-PI?
В прошлом CITIZENS FINANCIAL GROUP INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 0.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.22
- Open
- 25.29
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Low
- 25.20
- High
- 25.29
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 0.68%
- Годовое изменение
- 0.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%