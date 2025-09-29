КотировкиРазделы
CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

25.24 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFG-PI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.29.

Следите за динамикой CITIZENS FINANCIAL GROUP INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CFG-PI сегодня?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) сегодня оценивается на уровне 25.24. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFG-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC в настоящее время оценивается в 25.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.68% и USD. Отслеживайте движения CFG-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции CFG-PI?

Вы можете купить акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) по текущей цене 25.24. Ордера обычно размещаются около 25.24 или 25.54, тогда как 38 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFG-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CFG-PI?

Инвестирование в CITIZENS FINANCIAL GROUP INC предполагает учет годового диапазона 24.99 - 25.36 и текущей цены 25.24. Многие сравнивают 0.40% и 0.68% перед размещением ордеров на 25.24 или 25.54. Изучайте ежедневные изменения цены CFG-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Самая высокая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) за последний год составила 25.36. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 25.36, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CITIZENS FINANCIAL GROUP INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Самая низкая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PI) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.24 и 24.99 - 25.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CFG-PI?

В прошлом CITIZENS FINANCIAL GROUP INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 0.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.20 25.29
Годовой диапазон
24.99 25.36
Предыдущее закрытие
25.22
Open
25.29
Bid
25.24
Ask
25.54
Low
25.20
High
25.29
Объем
38
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
0.68%
Годовое изменение
0.68%
