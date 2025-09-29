CFG-PI股票今天的价格是多少？ CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票今天的定价为25.23。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到45。CFG-PI的实时价格图表显示了这些更新。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票是否支付股息？ CITIZENS FINANCIAL GROUP INC目前的价值为25.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.64%和USD。实时查看图表以跟踪CFG-PI走势。

如何购买CFG-PI股票？ 您可以以25.23的当前价格购买CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票。订单通常设置在25.23或25.53附近，而45和-0.24%显示市场活动。立即关注CFG-PI的实时图表更新。

如何投资CFG-PI股票？ 投资CITIZENS FINANCIAL GROUP INC需要考虑年度范围24.99 - 25.36和当前价格25.23。许多人在以25.23或25.53下订单之前，会比较0.36%和。实时查看CFG-PI价格图表，了解每日变化。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的最高价格是25.36。在24.99 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的绩效。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最低价格是多少？ CITIZENS FINANCIAL GROUP INC（CFG-PI）的最低价格为24.99。将其与当前的25.23和24.99 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。