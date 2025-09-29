CFG-PI: CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
今日CFG-PI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.29进行交易。
关注CITIZENS FINANCIAL GROUP INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CFG-PI股票今天的价格是多少？
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票今天的定价为25.23。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.22，交易量达到45。CFG-PI的实时价格图表显示了这些更新。
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票是否支付股息？
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC目前的价值为25.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.64%和USD。实时查看图表以跟踪CFG-PI走势。
如何购买CFG-PI股票？
您可以以25.23的当前价格购买CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票。订单通常设置在25.23或25.53附近，而45和-0.24%显示市场活动。立即关注CFG-PI的实时图表更新。
如何投资CFG-PI股票？
投资CITIZENS FINANCIAL GROUP INC需要考虑年度范围24.99 - 25.36和当前价格25.23。许多人在以25.23或25.53下订单之前，会比较0.36%和。实时查看CFG-PI价格图表，了解每日变化。
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的最高价格是25.36。在24.99 - 25.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的绩效。
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最低价格是多少？
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC（CFG-PI）的最低价格为24.99。将其与当前的25.23和24.99 - 25.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CFG-PI股票是什么时候拆分的？
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.22和0.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.22
- 开盘价
- 25.29
- 卖价
- 25.23
- 买价
- 25.53
- 最低价
- 25.20
- 最高价
- 25.29
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- 0.64%
- 年变化
- 0.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值