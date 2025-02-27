- Visão do mercado
CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
A taxa do CDL para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.11 e o mais alto foi 69.42.
Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CDL hoje?
Hoje VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) está avaliado em 69.23. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 69.31, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CDL em tempo real.
As ações de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF pagam dividendos?
Atualmente VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF está avaliado em 69.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.34% e USD. Monitore os movimentos de CDL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CDL?
Você pode comprar ações de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) pelo preço atual 69.23. Ordens geralmente são executadas perto de 69.23 ou 69.53, enquanto 10 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CDL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CDL?
Investir em VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF envolve considerar a faixa anual 59.65 - 70.76 e o preço atual 69.23. Muitos comparam 0.20% e 1.14% antes de enviar ordens em 69.23 ou 69.53. Estude as mudanças diárias de preço de CDL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
O maior preço de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) no último ano foi 70.76. As ações oscilaram bastante dentro de 59.65 - 70.76, e a comparação com 69.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
O menor preço de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) no ano foi 59.65. A comparação com o preço atual 69.23 e 59.65 - 70.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CDL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CDL?
No passado VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.31 e 2.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 69.31
- Open
- 69.39
- Bid
- 69.23
- Ask
- 69.53
- Low
- 69.11
- High
- 69.42
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 1.14%
- Mudança anual
- 2.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8