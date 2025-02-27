КотировкиРазделы
Валюты / CDL
Назад в Рынок акций США

CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

69.36 USD 0.05 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDL за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.35, а максимальная — 69.42.

Следите за динамикой VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CDL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CDL сегодня?

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) сегодня оценивается на уровне 69.36. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 69.31, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF в настоящее время оценивается в 69.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения CDL на графике в реальном времени.

Как купить акции CDL?

Вы можете купить акции VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) по текущей цене 69.36. Ордера обычно размещаются около 69.36 или 69.66, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CDL?

Инвестирование в VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF предполагает учет годового диапазона 59.65 - 70.76 и текущей цены 69.36. Многие сравнивают 0.39% и 1.33% перед размещением ордеров на 69.36 или 69.66. Изучайте ежедневные изменения цены CDL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Самая высокая цена VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) за последний год составила 70.76. Акции заметно колебались в пределах 59.65 - 70.76, сравнение с 69.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Самая низкая цена VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) за год составила 59.65. Сравнение с текущими 69.36 и 59.65 - 70.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CDL?

В прошлом VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.31 и 2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.35 69.42
Годовой диапазон
59.65 70.76
Предыдущее закрытие
69.31
Open
69.39
Bid
69.36
Ask
69.66
Low
69.35
High
69.42
Объем
4
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
1.33%
Годовое изменение
2.53%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8