CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
El tipo de cambio de CDL de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.01, mientras que el máximo ha alcanzado 69.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CDL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CDL hoy?
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) se evalúa hoy en 69.31. El instrumento se negocia dentro de 0.01%; el cierre de ayer ha sido 69.30 y el volumen comercial ha alcanzado 27. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CDL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF se evalúa actualmente en 69.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.45% y USD. Monitoree los movimientos de CDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CDL?
Puede comprar acciones de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) al precio actual de 69.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.31 o 69.61, mientras que 27 y -0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CDL?
Invertir en VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF implica tener en cuenta el rango anual 59.65 - 70.76 y el precio actual 69.31. Muchos comparan 0.32% y 1.26% antes de colocar órdenes en 69.31 o 69.61. Estudie los cambios diarios de precios de CDL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
El precio más alto de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) en el último año ha sido 70.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 59.65 - 70.76, una comparación con 69.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?
El precio más bajo de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) para el año ha sido 59.65. La comparación con los actuales 69.31 y 59.65 - 70.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CDL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CDL?
En el pasado, VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.30 y 2.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 69.30
- Open
- 69.49
- Bid
- 69.31
- Ask
- 69.61
- Low
- 69.01
- High
- 69.49
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- 0.01%
- Cambio mensual
- 0.32%
- Cambio a 6 meses
- 1.26%
- Cambio anual
- 2.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8