KurseKategorien
Währungen / CDL
Zurück zum Aktien

CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

69.23 USD 0.08 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDL hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.11 bis zu einem Hoch von 69.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDL News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CDL heute?

Die Aktie von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) notiert heute bei 69.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.31 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von CDL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CDL Dividenden?

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF wird derzeit mit 69.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CDL zu verfolgen.

Wie kaufe ich CDL-Aktien?

Sie können Aktien von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) zum aktuellen Kurs von 69.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.23 oder 69.53 platziert, während 10 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CDL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CDL-Aktien?

Bei einer Investition in VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF müssen die jährliche Spanne 59.65 - 70.76 und der aktuelle Kurs 69.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 1.14%, bevor sie Orders zu 69.23 oder 69.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CDL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Der höchste Kurs von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) im vergangenen Jahr lag bei 70.76. Innerhalb von 59.65 - 70.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Der niedrigste Kurs von VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) im Laufe des Jahres betrug 59.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.23 und der Spanne 59.65 - 70.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CDL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CDL statt?

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.31 und 2.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
69.11 69.42
Jahresspanne
59.65 70.76
Vorheriger Schlusskurs
69.31
Eröffnung
69.39
Bid
69.23
Ask
69.53
Tief
69.11
Hoch
69.42
Volumen
10
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
0.20%
6-Monatsänderung
1.14%
Jahresänderung
2.34%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8