CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
今日CDL汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点69.01和高点69.49进行交易。
关注VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDL新闻
常见问题解答
CDL股票今天的价格是多少？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票今天的定价为69.31。它在0.01%范围内交易，昨天的收盘价为69.30，交易量达到27。CDL的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票是否支付股息？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF目前的价值为69.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.45%和USD。实时查看图表以跟踪CDL走势。
如何购买CDL股票？
您可以以69.31的当前价格购买VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票。订单通常设置在69.31或69.61附近，而27和-0.26%显示市场活动。立即关注CDL的实时图表更新。
如何投资CDL股票？
投资VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF需要考虑年度范围59.65 - 70.76和当前价格69.31。许多人在以69.31或69.61下订单之前，会比较0.32%和。实时查看CDL价格图表，了解每日变化。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF的最高价格是70.76。在59.65 - 70.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF的绩效。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF（CDL）的最低价格为59.65。将其与当前的69.31和59.65 - 70.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CDL股票是什么时候拆分的？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.30和2.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.30
- 开盘价
- 69.49
- 卖价
- 69.31
- 买价
- 69.61
- 最低价
- 69.01
- 最高价
- 69.49
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 1.26%
- 年变化
- 2.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8