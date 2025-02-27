报价部分
货币 / CDL
CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

69.31 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CDL汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点69.01和高点69.49进行交易。

关注VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CDL股票今天的价格是多少？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票今天的定价为69.31。它在0.01%范围内交易，昨天的收盘价为69.30，交易量达到27。CDL的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票是否支付股息？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF目前的价值为69.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.45%和USD。实时查看图表以跟踪CDL走势。

如何购买CDL股票？

您可以以69.31的当前价格购买VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票。订单通常设置在69.31或69.61附近，而27和-0.26%显示市场活动。立即关注CDL的实时图表更新。

如何投资CDL股票？

投资VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF需要考虑年度范围59.65 - 70.76和当前价格69.31。许多人在以69.31或69.61下订单之前，会比较0.32%和。实时查看CDL价格图表，了解每日变化。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF的最高价格是70.76。在59.65 - 70.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF的绩效。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF（CDL）的最低价格为59.65。将其与当前的69.31和59.65 - 70.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CDL股票是什么时候拆分的？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.30和2.45%中可见。

日范围
69.01 69.49
年范围
59.65 70.76
前一天收盘价
69.30
开盘价
69.49
卖价
69.31
买价
69.61
最低价
69.01
最高价
69.49
交易量
27
日变化
0.01%
月变化
0.32%
6个月变化
1.26%
年变化
2.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8