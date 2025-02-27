- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDLの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり69.01の安値と69.49の高値で取引されました。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDL News
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Cloudbreak secures option to acquire 888km2 gold-copper project in WA
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- CDL: High Yields, Low Valuation (NASDAQ:CDL)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The Simple Path To Dividend Wealth (What I'm Buying)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- CDC: A Mixed History Of Market Timing (NASDAQ:CDC)
よくあるご質問
CDL株の現在の価格は？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株価は本日69.31です。0.01%内で取引され、前日の終値は69.30、取引量は27に達しました。CDLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株は配当を出しますか？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの現在の価格は69.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.45%やUSDにも注目します。CDLの動きはライブチャートで確認できます。
CDL株を買う方法は？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株は現在69.31で購入可能です。注文は通常69.31または69.61付近で行われ、27や-0.26%が市場の動きを示します。CDLの最新情報はライブチャートで確認できます。
CDL株に投資する方法は？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFへの投資では、年間の値幅59.65 - 70.76と現在の69.31を考慮します。注文は多くの場合69.31や69.61で行われる前に、0.32%や1.26%と比較されます。CDLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株の最高値は？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの過去1年の最高値は70.76でした。59.65 - 70.76内で株価は大きく変動し、69.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株の最低値は？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF(CDL)の年間最安値は59.65でした。現在の69.31や59.65 - 70.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CDLの動きはライブチャートで確認できます。
CDLの株式分割はいつ行われましたか？
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.30、2.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.30
- 始値
- 69.49
- 買値
- 69.31
- 買値
- 69.61
- 安値
- 69.01
- 高値
- 69.49
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 1.26%
- 1年の変化
- 2.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8