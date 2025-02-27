クォートセクション
通貨 / CDL
株に戻る

CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

69.31 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CDLの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり69.01の安値と69.49の高値で取引されました。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDL News

よくあるご質問

CDL株の現在の価格は？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株価は本日69.31です。0.01%内で取引され、前日の終値は69.30、取引量は27に達しました。CDLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株は配当を出しますか？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの現在の価格は69.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.45%やUSDにも注目します。CDLの動きはライブチャートで確認できます。

CDL株を買う方法は？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株は現在69.31で購入可能です。注文は通常69.31または69.61付近で行われ、27や-0.26%が市場の動きを示します。CDLの最新情報はライブチャートで確認できます。

CDL株に投資する方法は？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFへの投資では、年間の値幅59.65 - 70.76と現在の69.31を考慮します。注文は多くの場合69.31や69.61で行われる前に、0.32%や1.26%と比較されます。CDLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株の最高値は？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの過去1年の最高値は70.76でした。59.65 - 70.76内で株価は大きく変動し、69.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFの株の最低値は？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF(CDL)の年間最安値は59.65でした。現在の69.31や59.65 - 70.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CDLの動きはライブチャートで確認できます。

CDLの株式分割はいつ行われましたか？

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.30、2.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
69.01 69.49
1年のレンジ
59.65 70.76
以前の終値
69.30
始値
69.49
買値
69.31
買値
69.61
安値
69.01
高値
69.49
出来高
27
1日の変化
0.01%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
1.26%
1年の変化
2.45%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8