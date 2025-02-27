QuotazioniSezioni
CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

69.36 USD 0.05 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDL ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.35 e ad un massimo di 69.42.

Segui le dinamiche di VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CDL oggi?

Oggi le azioni VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF sono prezzate a 69.36. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 69.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CDL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF pagano dividendi?

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 69.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CDL.

Come acquistare azioni CDL?

Puoi acquistare azioni VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 69.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.36 o 69.66, mentre 4 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CDL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CDL?

Investire in VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 59.65 - 70.76 e il prezzo attuale 69.36. Molti confrontano 0.39% e 1.33% prima di effettuare ordini su 69.36 o 69.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CDL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Il prezzo massimo di VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 70.76. All'interno di 59.65 - 70.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Il prezzo più basso di VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) nel corso dell'anno è stato 59.65. Confrontandolo con gli attuali 69.36 e 59.65 - 70.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CDL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CDL?

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.31 e 2.53%.

Intervallo Giornaliero
69.35 69.42
Intervallo Annuale
59.65 70.76
Chiusura Precedente
69.31
Apertura
69.39
Bid
69.36
Ask
69.66
Minimo
69.35
Massimo
69.42
Volume
4
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
0.39%
Variazione Semestrale
1.33%
Variazione Annuale
2.53%
