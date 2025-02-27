- Aperçu
CDL: VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
Le taux de change de CDL a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.35 et à un maximum de 69.42.
Suivez la dynamique VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CDL aujourd'hui ?
L'action VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF est cotée à 69.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 69.31 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de CDL présente ces mises à jour.
L'action VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF verse-t-elle des dividendes ?
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF est actuellement valorisé à 69.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CDL.
Comment acheter des actions CDL ?
Vous pouvez acheter des actions VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF au cours actuel de 69.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.36 ou de 69.66, le 4 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CDL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CDL ?
Investir dans VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 59.65 - 70.76 et le prix actuel 69.36. Beaucoup comparent 0.39% et 1.33% avant de passer des ordres à 69.36 ou 69.66. Consultez le graphique du cours de CDL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ?
Le cours le plus élevé de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF l'année dernière était 70.76. Au cours de 59.65 - 70.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF ?
Le cours le plus bas de VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) sur l'année a été 59.65. Sa comparaison avec 69.36 et 59.65 - 70.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CDL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CDL a-t-elle été divisée ?
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.31 et 2.53% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 69.31
- Ouverture
- 69.39
- Bid
- 69.36
- Ask
- 69.66
- Plus Bas
- 69.35
- Plus Haut
- 69.42
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 0.39%
- Changement à 6 Mois
- 1.33%
- Changement Annuel
- 2.53%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8