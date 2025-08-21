Moedas / CBRE
CBRE: CBRE Group Inc Class A
164.33 USD 1.40 (0.86%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CBRE para hoje mudou para 0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 163.64 e o mais alto foi 166.32.
Veja a dinâmica do par de moedas CBRE Group Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CBRE Notícias
Faixa diária
163.64 166.32
Faixa anual
108.45 167.56
- Fechamento anterior
- 162.93
- Open
- 163.90
- Bid
- 164.33
- Ask
- 164.63
- Low
- 163.64
- High
- 166.32
- Volume
- 3.588 K
- Mudança diária
- 0.86%
- Mudança mensal
- 3.52%
- Mudança de 6 meses
- 25.10%
- Mudança anual
- 31.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh