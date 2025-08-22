Divisas / CBRE
CBRE: CBRE Group Inc Class A
164.33 USD 1.40 (0.86%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CBRE de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.64, mientras que el máximo ha alcanzado 166.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CBRE Group Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
163.64 166.32
Rango anual
108.45 167.56
- Cierres anteriores
- 162.93
- Open
- 163.90
- Bid
- 164.33
- Ask
- 164.63
- Low
- 163.64
- High
- 166.32
- Volumen
- 3.588 K
- Cambio diario
- 0.86%
- Cambio mensual
- 3.52%
- Cambio a 6 meses
- 25.10%
- Cambio anual
- 31.65%
