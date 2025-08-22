CotizacionesSecciones
CBRE: CBRE Group Inc Class A

164.33 USD 1.40 (0.86%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CBRE de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 163.64, mientras que el máximo ha alcanzado 166.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas CBRE Group Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
163.64 166.32
Rango anual
108.45 167.56
Cierres anteriores
162.93
Open
163.90
Bid
164.33
Ask
164.63
Low
163.64
High
166.32
Volumen
3.588 K
Cambio diario
0.86%
Cambio mensual
3.52%
Cambio a 6 meses
25.10%
Cambio anual
31.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B