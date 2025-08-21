КотировкиРазделы
Валюты / CBRE
CBRE: CBRE Group Inc Class A

162.93 USD 2.64 (1.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBRE за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.31, а максимальная — 165.90.

Следите за динамикой CBRE Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
162.31 165.90
Годовой диапазон
108.45 167.56
Предыдущее закрытие
165.57
Open
165.60
Bid
162.93
Ask
163.23
Low
162.31
High
165.90
Объем
2.937 K
Дневное изменение
-1.59%
Месячное изменение
2.64%
6-месячное изменение
24.03%
Годовое изменение
30.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.