CBRE: CBRE Group Inc Class A
162.93 USD 2.64 (1.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBRE за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.31, а максимальная — 165.90.
Следите за динамикой CBRE Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
162.31 165.90
Годовой диапазон
108.45 167.56
- Предыдущее закрытие
- 165.57
- Open
- 165.60
- Bid
- 162.93
- Ask
- 163.23
- Low
- 162.31
- High
- 165.90
- Объем
- 2.937 K
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- 24.03%
- Годовое изменение
- 30.53%
