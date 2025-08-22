Valute / CBRE
CBRE: CBRE Group Inc Class A
164.20 USD 1.52 (0.92%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBRE ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 163.66 e ad un massimo di 166.36.
Segui le dinamiche di CBRE Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
163.66 166.36
Intervallo Annuale
108.45 167.56
- Chiusura Precedente
- 165.72
- Apertura
- 165.67
- Bid
- 164.20
- Ask
- 164.50
- Minimo
- 163.66
- Massimo
- 166.36
- Volume
- 2.465 K
- Variazione giornaliera
- -0.92%
- Variazione Mensile
- 3.44%
- Variazione Semestrale
- 25.00%
- Variazione Annuale
- 31.55%
20 settembre, sabato